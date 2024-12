Presidente do Fluminense mostra confiança em permanência

Mário Bittencourt conversou com a imprensa no embarque tricolor para São Paulo

A última batalha. Assim o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, definiu a partida contra o Palmeiras, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 38ª rodada do Brasileirão. Em 15º lugar, o Tricolor precisa de um ponto para escapar do rebaixamento, mas terá pela frente o vice-líder e postulante ao título.

