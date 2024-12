Goleiro se despede do Internacional: ‘Gratidão’

A temporada vai se aproximando do fim, e alguns jogadores já adiantaram a despedida do Internacional. Um deles é o goleiro Fabrício, que não renovará contrato com o Colorado. O técnico Roger Machado, portanto, não vai relacioná-lo para o jogo contra o Fortaleza, neste domingo, na Arena Castelão, na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste sábado (7), o jogador deixou sua mensagem de “até breve” ao clube do Rio Grande do Sul.