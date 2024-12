Corinthians finaliza preparação para último jogo do Brasileirão

O Corinthians está preparado para fechar a temporada com chave de ouro. Com uma campanha invejável no returno do Brasileirão, o Timão encerrou a preparação para enfrentar o Grêmio, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 38ª rodada. O técnico Ramón Díaz comandou a última atividade na manhã deste sábado (7), no CT Joaquim Grava.

Grêmio x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem