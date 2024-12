Atlético-MG x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

O Galo é o 14º colocado, com 44 pontos, e pode cair caso perca para o Furacão e Fluminense e Bragantino vençam. Entretanto, se vencer, estará na Sul-Americana. Já o Athletico, é o 16º, com 42 pontos, e será rebaixado caso perca e o Massa Bruta vença, ou empate e o Fluminense consiga a vitória contra o Palmeiras. Se vencer e o Tricolor não triunfar, o Furacão garante vaga na competição continental.

Atlético-MG e Athletico fazem um duelo decisivo na tarde deste domingo (08), às 16h, na Arena MRV, pela última rodada do Brasileirão. Dependendo do que acontecer em Belo Horizonte, um dos clubes pode terminar rebaixado para a Série B ou classificado para a Sul-Americana.

Como chega o Atlético-MG

O Galo chega em um péssimo momento na temporada. Vindo de uma sequência de 12 jogos sem derrota, o Atlético terá sua principal mudança no banco de reservas; Gabriel Milito foi demitido após a derrota contra o Vasco e a equipe será comandada por Lucas Gonçalves. O interino Lucas Gonçalves não deve ter muitas alterações e só tem dúvida em que joga na lateral direita, entre Saravia e Lyanco. Paulinho, Bernard, Cadu e Zaracho seguem no departamento médico e são desfalques.

Como chega o Athletico

Para salvar o ano do centenário, o Athletico já está em Belo Horizonte desde a última sexta-feira (06). Após a derrota contra o Bragantino, em plena Ligga Arena, e não definir o seu rumo com antecedência, o Furacão chegou à capital mineira sem nenhum desfalque. A tendência é que Lucho Gonzalez não faça muitas alterações no time que perdeu em Curitiba. Fica a dúvida no meio, se Christian segue entre os titulares ou se Zapelli começa a partida.