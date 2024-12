Renato ensaia quatro modificações no Grêmio para duelo com Corinthians

Geromel deve retornar ao time titular do Imortal. Assim como Cristaldo e Soteldo. Caíque deve preencher a lacuna deixada por Marchesín / Crédito: Jogada 10

O técnico Renato Gaúcho frisou que era necessário realizar mudanças no time do Grêmio. Assim, o comandante ensaiou quatro alterações para enfrentar o Corinthians em seu último compromisso na temporada. Geromel deve retornar aos 11 iniciais em sua despedida dos gramados. A modificação vai ocorrer de forma natural, pois o defensor foi poupado por desgaste no compromisso anterior do Imortal. A sua entrada provavelmente vai ocorrer no lugar de Rodrigo Caio e, então assim. formar a dupla de zaga com Jemerson. Soteldo, mais uma peça que foi preservada, também deve retornar ao time. A tendência é a de que o venezuelano herde a vaga de Aravena.

O chileno ficou em campo por pouco mais de 34 minutos e precisou de substituição. O clube anunciou que, após realização de exames de imagem, houve a constatação de lesão muscular na coxa esquerda. Ele já iniciou tratamento com a fisioterapia, mas o prazo de recuperação não será suficiente para estar à disposição no duelo com o Corinthians.

No setor criativo da equipe, Cristaldo provavelmente atuará no lugar de Monsalve. Já na meta do Tricolor Gaúcho, a mudança terá que ser obrigatória. No caso por exigência médica, pois Marchesín sofreu um choque de cabeça. Os médicos do Grêmio avaliaram o diagnóstico de concussão. Assim, o arqueiro argentino terá que cumprir protocolo de observação de pelo menos cinco dias. Deste modo não estará apto para o último compromisso de 2024. A escolha de Renato Gaúcho deve ser Caíque. O provável time do Imortal possivelmente será: Caíque; João Pedro, Geromel, Jemerson, Reinaldo; Dodi, Villasanti; Pavón, Cristaldo, Soteldo; Braithwaite.