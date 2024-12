Matheus Cadorini celebra três meses da estreia no Real Murcia, da Espanha

Formado na base do Audax e do Internacional, atleta soma passagens por Coritiba e Ituano, além do próprio Colorado / Crédito: Jogada 10

O atacante Matheus Cadorini completou três meses desde sua estreia pelo Real Murcia, da Espanha. Contratado em agosto, o brasileiro vem se adaptando ao futebol europeu e destacou os aprendizados e desafios enfrentados durante este período. “Esses três meses têm sido muito importantes para minha evolução como jogador e pessoa. Chegar a um novo país, com uma cultura diferente, foi desafiador, mas também uma experiência incrível, algo que sempre sonhei desde a infância. Estou me dedicando ao máximo para ajudar o time e seguir conquistando meu espaço na Europa”, disse o jovem, de 22 anos.

Formado nas categorias de base do Audax e do Internacional, Cadorini soma passagens por Coritiba e Ituano, além do próprio Colorado. Em 2020, destacou-se pelo Sub-20 da equipe gaúcha ao marcar 15 gols em 23 jogos, além de uma assistência. Depois, entre os profissionais, disputou 21 partidas. O clube gaúcho manteve 20% dos direitos econômicos na transferência do jogador para a Europa.

O atacante, que vive atualmente sua primeira experiência no futebol europeu, soma dois gols em seis partidas pelo Real Murcia. Com apenas 123 minutos em campo, o atleta mantém uma média de um gol a cada 60 minutos, aproximadamente. “Fico feliz com esses números, mas quero seguir evoluindo pelo Real Murcia e contribuindo cada vez mais dentro de campo para o sucesso do time. Temos o objetivo de subir de divisão no Campeonato Espanhol e vou me empenhar para que possamos alcançar esse objetivo, além de retribuir a confiança que depositaram em mim desde a minha chegada”, comentou.