Dudu pode fazer última partida pelo Palmeiras, contra o Fluminense

Atacante tem contrato com o Verdão até o final do ano que vem, mas com pouco espaço no Alviverde, deve procurar um novo clube em 2025 / Crédito: Jogada 10

Acostumado a estar em campo em momentos decisivos, Dudu viveu uma situação incomum na última quarta-feira (4/12). O atacante ficou a partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, no banco de reservas e virou um coadjuvante em um ano que pode marcar sua despedida do Verdão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Neste momento, Dudu não tem nenhuma oferta na mesa. O jogador tem contrato com o Palmeiras até o final de 2025. Contudo, a diretoria alviverde não deve dificultar uma saída do atacante, que entende que está subvalorizado no clube. A relação do atleta com o Verdão, aliás, começou a ficar estremecida após a negociação frustrada com o Cruzeiro.

Depois de ficar praticamente um ano fora por conta de uma lesão em um dos joelhos, o camisa 7 preparava-se para a volta aos campos. Contudo, ele foi pelo Cruzeiro como reforço, no meio do ano. Após muitas críticas da torcida palmeirense, o atacante recuou e decidiu permanecer na Academia de Futebol. As partes tentaram aparar as arestas depois do caso, mas a relação não foi a mesma. Houve, ainda, a possibilidade de troca entre Dudu e Gabigol, só que o negócio com o Flamengo acabou falhando. Desde então, o clima de Dudu no Palmeiras não é dos melhores. Ele teve algum lampejo de voltar ao que era antes no Campeonato Brasileiro, quando teve participações decisivas nos duelos contra o Atlético-MG e Grêmio. Naqueles embates, ajudou a garantir a vitória do Verdão.