D’Alessandro promete cautela do Inter no mercado para 2025: ‘Não vamos fazer loucuras’

Classificado para a fase de grupos da Libertadores, o Inter já começa a olhar para o mercado da próxima temporada. Em meio a propostas que já chegaram, o Colorado quer manter a cautela na hora de fazer suas contratações e espera manter a competitividade. É o que garante o diretor esportivo do clube, Andrés D’Alessandro. O argentino recordou os problemas financeiros do Inter e prometeu que o Colorado não fará loucuras no mercado, mesmo com a pressão da torcida por um título, que não vem desde 2016. Além disso, Dale ressaltou a permanência de Roger Machado para 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Todos sabem os problemas financeiros do Inter. Dentro do nosso orçamento e das nossas limitações, vão ter saídas e chegadas, mas não faremos loucuras. O esforço será grande para mantermos a competitividade, nós temos essa obrigação. Mantendo o treinador, nós temos meio caminho andado. Eu sei que temos urgência e que faz tempo que o Inter não ganha, só que não podemos ir na loucura do torcedor”, afirmou em entrevista à Rádio Gaúcha.