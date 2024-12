Arias pode ter feito último jogo diante torcida do Fluminense

Dessa forma, o jogo contra o Cuiabá, em vitória por 1 a 0, pode ter sido a última oportunidade dos torcedores verem o ídolo em casa. AFinal, só resta a última rodada ao Tricolor, quando visita o Palmeiras, no Allianz Parque, no domingo (8), pela jornada final da competição.

A partida contra o Cuiabá , na última quinta-feira (5), pode ter representado a última de Jhon Arias com a camisa do Fluminense no Maracanã. Vivendo indefinição acerca de uma renovação com o Tricolor, a tendência é que o colombiano vá mesmo para a Europa após o fim do Brasileirão.

A partida contou, aliás, com novo pênalti perdido por Arias. Ele perdera também no empate em 1 a 1 com o Athletico, no último domingo (1º), na 36ª rodada. O camisa 21 se redimiu, porém, anotando o gol de empate na Ligga Arena.

Nesta quinta, a redenção veio com a construção do gol único do jogo, marcado por Serna, já no segundo tempo. Ao apito final, Thiago Silva defendeu seu companheiro, que ficou bastante abalado com novo desperdício do pênalti.

“Não, não reparei ele (Arias) chorando. Sentou do meu lado, dei a mão para ele, agradecendo por todo o sacrifício que ele fez apesar do pênalti perdido. Isso faz parte, só quem perde é quem se apresenta. É um dos caras com mais coragem no nosso time. É muito importante para a gente. Não vi ele chorando. Espero que ele possa estar bem, e amanhã a gente vai conversar sobre essa situação”, disse o capitão.