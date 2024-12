TV argentina expõe polêmica divisão de bens de Icardi e Wanda Nara

O divórcio entre Mauro Icardi e Wanda Nara permanece com impactante repercussão. Em entrevista à apresentadora Susana Giménez, a modelo reforçou que o atacante somou episódios de infidelidade, especialmente com Maria Eugenia ‘La China’ Suárez. Apesar de não estarem mais juntos, o ex-casal ainda passa por situações de desentendimento, sem sinais de um desfecho.

Assim, os apresentadores do canal argentino LAM (América) mostraram uma mensagem de voz na qual Wanda comenta sobre o seu divórcio com o centroavante.

“Obriguei-o a assinar a divisão de bens, o que fiz no local”, relatou a empresária, porém sem citar o nome do destinatário.

“Com meu ex fiz o contrário, assinamos o divórcio porque eu estava com o Mauro e queria casar. Mauro era meu amigo e, se eu deixasse minha família e tudo por ele, eu sabia que era por algo sério, então queria o divórcio. Mas a divisão de bens demorou oito anos, para mim foi um trauma”, esclareceu a empresária.

No registro, a modelo explica que o intuito era tentar impedir um novo imbróglio na divisão de posses. Afinal, ela passou por essa experiência quando se separou do ex-jogador Maxi López. Na oportunidade, ela deixou o casamento com o argentino para dar início ao relacionamento com Icardi. Os dois foram companheiros na Sampdoria, da Itália.

A concretização do divórcio entre a modelo e Icardi provavelmente vai ocorrer na Itália. Os apresentadores da TV argentina, aliás, também pontuaram alguns patrimônios que permaneceram com a empresária. Alguns exemplos são uma casa no Lago Di Como, na Itália, bem como um apartamento em Milão e entre quatro a seis apartamentos no Chateau Edifício Libertador de Buenos Aires.

“Ela tem tudo e ele ficou com o dinheiro. Ela fica com os apartamentos, mas o dinheiro do aluguel é propriedade comum. Acho que ela está cobrando 20 mil euros de uma casa e 18 mil de outra. Uma fortuna em euros, metade da qual pertence ao Icardi e não estaria indo para ele.”, indicou a apresentadora Yanina Latorre.

Segundo a emissora, Wanda Nara também reivindica 30% do salário de Icardi. No entanto, até o momento, as tratativas estabelecem o envio de apenas 5% dos vencimentos do atacante. Os dois se relacionaram por 11 anos, entre idas e vindas, e tiveram duas filhas, Francesca e Isabella. Atualmente, a empresária está se relacionando com o rapper Elián Ángel Valenzuela, mais conhecido como “L-Gante”.