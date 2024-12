Sporting leva virada do Moreirense. Liderança portuguesa a perigo

O Sporting desandou. O time que, até a última data Fifa, em novembro, tinha 100% no Português e era o vice-líder da fase de grupos da Champions sob o comando de Ruben Amorim. Naquele momento, o técnico aceitou a proposta do Manchester United e foi para a Inglaterra. Em seu lugar entrou João Pereira, técnico do Sporting B. Após vencer na estreia na Taça de Portugal, Pereira viu o time ser arrasado pelo Arsenal, 5 a 1, em casa, na Champions. Depois, em casa, o Sporting perdeu no Português para o Santa Clara. Nesta quinta, nova derrota: Moreirense 2 a 1.

O duelo foi em Moreira de Cónegos, no Norte de Portugal. Embora o time da casa tenha eliminado o Porto recentemente na Taça de Portugal, esperava-se uma boa vitória lisboeta. s Leões saíram na frente com Gyokeres. Mas levaram a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Dinis Pinto e Guilherme Schettine. Assim, o Sporting, parado com 33 pontos, pode ser alcançado pelo Porto ao fim da rodada. E mais: o Benfica tem 28 e menos dois jogos. O Moreirense tem 20 pontos e pode terminar a rodada no atual 7º lugar.