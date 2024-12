Santos negocia saída em definitivo de Lucas Lima

Meia fez boa Série B pelo Sport e deve permanecer na Ilha do Retiro. Jogador não faz partes dos planos do Peixe para 2025

O meia Lucas Lima, que foi um dos destaques do Sport na Série B de 2024, deve permanecer em Pernambuco. O jogador que pertence ao Santos, mas jogou pelo Leão nesta temporada, deve permanecer na Ilha do Retiro no ano que vem. O atleta não faz parte dos planos do Peixe, que mira lucrar com a venda do meio-campista.