Roger observa Internacional de forma competitiva e espera colher frutos em 2025

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico destacou a competitividade do Colorado diante do líder do Brasileirão, que precisa apenas de um empate para garantir o título de 2024. Ele também agradeceu pelo reconhecimento dos resultados alcançados desde que assumiu a equipe, que estava próxima da zona de rebaixamento e agora vai encerrar o campeonato com vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

O Internacional perdeu para o Botafogo em sua despedida do estádio Beira-Rio, nesta quarta-feira (04), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira derrota do time gaúcho em casa sob o comando de Roger Machado.

O que podemos dizer dos últimos jogos, apesar de não termos conseguido a vitória, é que subimos um degrau de competitividade. Acredito que vamos colher bons frutos no ano que vem. Quero agradecer o reconhecimento do nosso trabalho. Temos de devolver isso com futebol”, declarou Roger Machado.

Com o resultado, o Internacional ocupa a quarta posição no Brasileirão, com 65 pontos, mesma pontuação do Fortaleza, que está em quinto lugar. As equipes se enfrentarão no Castelão, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), na última rodada do campeonato.