Reinaldo rechaça vontade de seguir no Grêmio: ‘Carinho muito grande’

O lateral-esquerdo Reinaldo ainda tem situação indefinida se permanece no Grêmio para a próxima temporada. Após o empate com o Vitória em 1 a 1, no Barradão, na última quarta-feira (04/12), o jogador mostrou otimismo com a sua continuidade no Imortal. Ele frisou que ainda não houve a procura da diretoria para discutir uma possível renovação. “Eu não sei ainda, nós (empresários e dirigentes) não paramos para conversar sobre isso, pois vínhamos numa pressão. Entendo porque era uma pressão muito grande que tínhamos, que era concretizar essa permanência. Conseguimos, agora tem mais um jogo para irmos para Sul-Americana”, ressaltou Reinaldo:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Depois, se der tudo certo, vou ficar e ajudar o Grêmio por mais tempo. Eu tenho um carinho muito grande pelo clube, pela cidade e pelos torcedores, que me acolheram também. Tenho certeza que se a diretoria vier conversar, eu vou ficar e honrar essa camisa. Vou ficar muito feliz”, complementou o lateral-esquerdo.

O camisa 6 tem contrato com o Tricolor Gaúcho até o fim do ano e é um dos principais alvos de críticas da torcida por falhas individuais. Mesmo assim, ele é bastante participativo na temporada, com seis gols e três assistências em 45 jogos. Grêmio busca peças para a reposição O Imortal já se movimenta no mercado atrás de jogadores para a posição. O sonho de consumo do clube é Wendell, que atualmente defende o Porto e já atuou pelo clube gaúcho. Entretanto, a concorrência é grande no cenário nacional, já que Corinthians, Internacional e São Paulo também têm interesse no atleta. O Tricolor Gaúcho e Wendell já conversam há algumas semanas.