Paulinho comemora retorno ao Vasco: ‘Nove meses de luta’

A vitória sobre o Atlético-MG não foi a única boa notícia que o Vasco teve na última quarta-feira (4). Afinal, a equipe voltou a contar com o volante Paulinho, dos principais nomes do time em 2023. Ele ficou fora de ação por praticamente toda a temporada 2024, visto que sofreu a temida ruptura de ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito logo em seu segundo jogo no ano.

“Não tem palavra para esse momento. Trabalhei durante nove meses. Foram nove meses de muita luta e sacrifício. Muito trabalho e muita luta. Hoje, poder estar aqui de volta, retornando aos gramados, com a vitória e com essa linda festa da torcida é, sem dúvida, muito especial para mim”, disse o atleta.

Paulinho não atuava desde o dia 28 de janeiro, em empate por 2 a 2 contra o Bangu, pela quarta rodada da Taça Guanabara, no Mané Garrincha, em Brasília (DF). Na ocasião, o jogador protegia a bola na linha lateral quando sofreu entrada por trás, caindo com muitas dores. Não à toa, deixou o campo e viu ser constatada, no dia seguinte, a ruptura do LCA do joelho direito.

Desde então, o jogador se recupera da grave lesão, que costuma demandar cerca de nove a 11 meses. Paulinho passou por todos os processos de recuperação, voltando a ficar apto no fim de novembro.