Luís Castro revela desejo de treinar clubes somente no meio de 2025

Luís Castro, alvo do Santos e do Vasco, afirmou nesta quinta-feira (5) que só pretende voltar a trabalhar no meio de 2025, ao término da temporada europeia. Desde sua saída do Al Nassr, em setembro, o técnico português recebeu propostas de clubes brasileiros, mas permanece decidido a retomar a carreira apenas no próximo ano.

“Minha intenção é voltar apenas em junho ou julho de 2025. No entanto, se um projeto me cativar por completo, posso reconsiderar. Não tem a ver com dinheiro, mas com objetivos, organização, elenco e academia […] Confirmo que recebi abordagens de clubes brasileiros, que tenho conversado com alguns e tenho expressado esta minha mesma intenção. Se me sentir muito atraído por um projeto, não quer dizer que não o aceite. Mas só um projeto que me cative por completo, e não tem nada a ver com dinheiro, que me fará desviar do meu objetivo”, declarou ao jornal ‘A bola’.