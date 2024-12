Igor Vinícius completa 200 jogos pelo São Paulo: ‘Muito especial’

Nesta quarta-feira (4/12), na derrota para o Juventude por 2 a 1, no Morumbis, pelo Brasileirão, Igor Vinícius alcançou uma marca histórica em sua carreira: completou 200 jogos com a camisa do São Paulo. O lateral-direito está em sua sexta temporada com o Tricolor e é o titular da equipe comandada por Zubeldía. Em 2024, já disputou 46 partidas e contabiliza quatro assistências.