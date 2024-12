Fluminense terá Maracanã lotado para duelo com o Cuiabá; veja a última parcial

Com a derrota do Criciúma para o Flamengo, o Fluminense tem chance de garantir a permanência na elite do futebol brasileiro nesta quinta-feira (5). Afinal, o Tricolor mede forças com o já rebaixado Cuiabá, às 20h (de Brasília), no Maracanã. Com isso, o clube divulgou que mais de 55 mil torcedores já garantiram presença no duelo.

Vale lembrar que o Tricolor fará a mesma promoção dos jogos com Fortaleza e Criciúma, com o setor Norte a partir de R$ 5.