Corinthians se garante na Libertadores após derrota do Cruzeiro

O Timão não pode mais ser ultrapassado pelo Cabuloso na tabela e, com isso, disputará o torneio continental em 2025

O Corinthians recebeu uma “mãozinha” do seu grande rival Palmeiras nesta quarta-feira (4). Afinal, o Alviverde venceu o Cruzeiro e, com isso, o Cabuloso não pode mais ultrapassar o Timão na tabela do Brasileirão. Assim, o time de Itaquera está garantido na prévia da Copa Libertadores 2025.

Com a vitória sobre sobre o Bahia na última terça (3), por 3 a 0, na Neo Química Arena, a equipe de Ramón Díaz chegou aos 53 pontos na tabela, na sétima colocação. Já o time mineiro permaneceu com 49 ao fim da penúltima rodada, em nono lugar, totalizando quatro pontos de diferença há um jogo do fim.