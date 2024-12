Corinthians engata maior sequência de vitórias da sua história no Brasileiro

Timão venceu oito jogos seguidos pela primeira vez em uma edição do torneio nacional e fez clube e jogadores mudarem de patamar em 2024 / Crédito: Jogada 10

A vitória do Corinthians por 3 a 0 em cima do Bahia na terça-feira (3/12), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez com que a equipe atingisse uma nova marca em sua história. Afinal, pela primeira vez, o Timão atingiu oito vitórias seguidas no torneio nacional.

Além disso, a sequência positiva fez com que a equipe deixasse de brigar pelo rebaixamento e conseguisse uma vaga na próxima edição da Libertadores. Até então, a maior sequência de vitórias do Corinthians em uma edição da competição era de sete vitórias, em duas oportunidades. Aliás, ambas aconteceram com equipes que foram campeãs nacionais.

Em 1999, o Timão venceu Gama, Botafogo-SP, Guarani, Vitória, Botafogo, Juventude e São Paulo. Já a outra arrancada aconteceu em 2011, quando o Alvinegro bateu Fluminense, São Paulo, Bahia, Vasco, Atlético-GO, Internacional e Botafogo. Agora, na atual sequência, o Corinthians superou: Athletico-PR, Cuiabá, Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma e Bahia. Além disso, a sequência pode aumentar no próximo domingo (8/12). Afinal, o Timão encara o Grêmio, fora de casa e pode engatar sua nona vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Sequência muda patamar do Corinthians em 2024 Aliás, a sequência fez com que o clube e alguns jogadores mudassem de patamar durante o ano. Por exemplo, Yuri Alberto, que era muito criticado no começo do ano por perder gols importantes, chegou aos 30 gols no ano e é o artilheiro do país. Na sequência de oito vitórias seguidas, o camisa 9 foi as redes em sete partidas. Além disso, ele lidera a artilharia do Brasileirão com 14 gols.