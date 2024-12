Clube russo envia oferta de R$ 50,5 milhões ao Internacional por Wesley

Wesley é um dos destaques do Colorado na temporada. Clube avalia que valor ideal para liberá-lo seja por volta de R$63 milhões / Crédito: Jogada 10

A arrancada do Internacional no segundo semestre de 2024 não está passando despercebida. Tanto que alguns jogadores do Colorado começam a ser alvo de assédios de outros clubes. O atacante Wesley, um dos destaques da equipe, dessa vez desperta o interesse do Krasnodar, da Rússia. Segundo o portal “ge”, o clube europeu enviou uma oferta de oito milhões de euros (cerca de R$ 50,5 milhões na cotação atual). A avaliação da diretoria do Inter é que o valor ideal para negociar o jogador seja 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 63,15 milhões na cotação atual). Entretanto, tem ciência da necessidade de vender ativos para equilibrar as contas. Ou seja, há a chance de concluir uma transferência por uma quantia inferior.

Até mesmo pelo dano financeiro de R$ 90 milhões que sofreu com a tragédia das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Afinal, precisou investir nas reformas do estádio Beira-Rio e do CT Parque Gigante. Deste modo, a projeção é que encerrará o ano com um prejuízo de R$ 44 milhões. Caso aceite a proposta de oito milhões de euros, o clube gaúcho permaneceria com pouco mais de R$ 25 milhões, já que é dono de 50% dos direitos econômicos de Wesley. O Palmeiras, aliás, contém a outra metade do passe.