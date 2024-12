Bruno Henrique projeta reencontro com Gabigol e manda recado: ‘Torcendo por ele’

Capitão do Rubro-Negro na vitória por 3 a 0 sobre o Criciúma, o camisa 27 avaliou a saída do companheiro desde os tempos de Santos

O clima de despedida passou a tomar conta dos ares do Flamengo logo após a vitória por 3 a 0 sobre o Criciúma , no Heriberto Hulse, na noite de quarta-feira (4). Isso porque o último jogo do Rubro-Negro neste Brasileirão, contra o Vitória, marcará a despedida de Gabigol do clube . Parceiro de Gabi desde os tempos de Santos, Bruno Henrique iniciou as mensagens de adeus e já projetou o futuro como adversários.

Despedidas

Como dito, o duelo contra o Vitória, no Maracanã, marcará duas despedidas: a de Gabigol e a da temporada. O confronto do próximo domingo (8) valerá pela 38ª rodada do Brasileirão, e o Flamengo jogará para cumprir tabela visto que garantiu a terceira colocação na tabela com as derrotas de Fortaleza e Internacional.

A despedida de Gabigol contará com uma série de homenagens ao ídolo histórico – considerado ‘top3’ por Romário, por exemplo. Além do ingresso personalizado e copos festivos com a imagem do atacante, haverá bandeirão dedicado ao atleta pelas arquibancadas e outras ações de marketing do clube. A Nação também promete marcar o coração do jogador e, inclusive, esgotou os ingressos para partida.

Flamengo e Vitória se enfrentam no próximo domingo, 8 de dezembro, às 16h, no Maracanã. O duelo vale pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.