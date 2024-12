Torcida do Flamengo esgota ingressos para despedida de Gabigol

Ídolo do Rubro-Negro faz sua última partida contra o Vitória, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão

Os bilhetes para o setor visitante serão comercializados apenas no dia da partida no estádio. Há ainda gratuidades e cortesias, que totalizam cerca de 70 mil.

A despedida do atacante Gabigol terá Maracanã cheio. A torcida do Flamengo esgotou os ingressos para o jogo, no próximo domingo (8), contra o Vitória, às 16h, pela 38ª rodada do Brasileirão. O duelo marca a despedida do atacante pelo rubro-negro.

O Flamengo prepara uma festa com ações de marketing para que a torcida se despeça do atacante. Além de ingressos com o rosto do camisa 99, haverá copos com sua imagem e três bandeiras que retratam momentos marcantes de sua passagem pelo clube nas arquibancadas.

Gabigol é o sexto maior artilheiro da história do Flamengo, com 160 gols. Ao todo, disputou 306 jogos e conquistou 13 títulos: Libertadores (2), Brasileirão (2), Copa do Brasil (2), Supercopa do Brasil (2), Recopa Sul-Americana (1) e Carioca (4). Ainda sem ter o seu destino para 2025, Gabriel Barbosa, afinal, tem em mãos ofertas do Cruzeiro e do Santos para o próximo ano.

