Thiago Maia será desfalque no Internacional no restante da temporada

Internacional liberou o volante dos compromissos de forma antecipada por motivos familiares, já que o pai foi vítima de um AVC / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Thiago Maia não vai mais entrar em campo pelo Internacional na temporada. O clube divulgou, na última terça-feira (03), que o volante está fora de combate dos dois últimos compromissos da equipe. No caso, os embates com o Botafogo, nesta quarta-feira (4), e o Fortaleza, no próximo domingo (8). O Colorado liberou antecipadamente Thiago Maia por questões familiares. Isso porque, recentemente, o seu pai foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no dia 23 de novembro. O familiar recebeu alta do hospital depois de alguns dias, porém há pouco tempo houve uma piora do seu quadro, de acordo com o comunicado do clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim, o Inter decidiu liberar Thiago Maia dos compromissos para visitar o pai em Boavista, em Roraima, onde reside. Desse modo, o jogador foi baixa no confronto com o Bragantino, no Beira-Rio. Posteriormente se reapresentou e integrou a preparação para o duelo seguinte, com o Flamengo, quando voltou a ser titular.

Roger pode fazer três mudanças no Internacional O comandante do Inter vai promover o retorno do atacante Borré ao time titular, depois de cumprir suspensão automática, no último compromisso da equipe. O zagueiro Vitão se tornou dúvida, já que sentiu um desconforto muscular na derrota para o Flamengo, no último domingo. Se ele não tiver condições, Roger deve escalar Clayton Sampaio como seu substituto. A vaga deixada por Thiago Maia deve ser preenchida por Rômulo. Assim, a sua boa atuação no último jogo da equipe, já o credenciava a ser titular na vaga do camisa 29 ou até mesmo de Fernando.