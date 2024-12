Na expectativa pelo título brasileiro, torcedores do Botafogo vão à Porto Alegre

Campeão da Copa Libertadores no último sábado, o Botafogo pode confirmar mais um título na temporada nesta quarta-feira (4). O Glorioso encara o Internacional às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Glorioso, com 73 pontos, precisa vencer sua partida e contar com uma derrota ou empate do vice-líder Palmeiras, que tem 70. Mas se o Alviverde vencer seu respectivo jogo, a decisão do campeonato ficará para a última rodada do torneio.