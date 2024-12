Lateral revelado pelo Grêmio consegue rescisão e está livre no mercado

Após cinco temporadas no Lechia Gdansk, da Polônia, Conrado deixa a equipe por falta de pagamentos

O lateral Conrado Buchanelli, de 27 anos, está livre no mercado. O jogador conseguiu sua rescisão de contrato com o Lechia Gdansk, da Polônia, por conta de atraso e inadimplência de pagamentos, após sua última renovação de contrato. Assim, o atleta pode assinar com qualquer outro clube.

