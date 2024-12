Lateral é sequestrado no Equador; Polícia busca paradeiro do jogador

Atualmente no Delfín, Perlaza tem 33 anos e coleciona passagens por grandes clubes do Equador – como Barcelona de Guayaquil e LDU, por exemplo. O lateral também defendeu a seleção equatoriana entre os anos de 2020 e 2021.

O lateral-direito Pedro Pablo Perlaza está desaparecido desde que se tornou vítima de sequestro em Esmeraldas, no Equador, na noite de segunda-feira (2). As autoridades locais confirmaram o crime e estão fazendo buscas pela região. Não há, por ora, pedido de pagamento para resgate.

Ainda não há muitas informações sobre o ocorrido e tampouco referente à motivação do crime. A polícia não divulgou qualquer novidade sobre o progresso das buscas ou possíveis envolvidos no sequestro, mas sabe-se que as investigações estão em andamento.

O que ocorreu

O jogador desapareceu na noite da última segunda-feira (2), na cidade de Esmeraldas, localizada a mais de 300 km de Quito. De acordo com informações preliminares, os criminosos estavam em dois veículos quando se aproximaram e interceptaram Perlaza.

Sabe-se muito pouco sobre o caso, além de sua última aparição. A família afirma que o lateral foi visto pela última vez no bairro 5 de Junio, no cantão de Tonsupa, momentos antes do sequestro. A Unase (Unidade Policial Antissequestro) está à frente do caso, enquanto a Polícia Nacional do Equador faz buscas pelo paradeiro do jogador de 33 anos.

Carreira no Equador

Reconhecido nacionalmente como ”PPP”, Perlaza é um nome famoso no futebol equatoriano e especialmente em Esmeraldas – bairro onde nasceu. O lateral iniciou carreira nas categorias de base do Emelec e defendeu outros 12 clubes no profissional. Entre eles: América Quito, LDU, Barcelona-EQU, Independiente del Valle, Aucas, Colón e Delfín.