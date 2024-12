Ex-Flamengo, Mateusão chega a 50 jogos no profissional com gol em vitória do Shabab Al-Ahli

A vitória do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, sobre o Nasaf Qarshi, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia, teve um gosto especial para o atacante Mateusão. O brasileiro, portanto, marcou o gol que abriu o placar de 3 a 2 no dia em que completou 50 jogos como profissional.

Dessa forma, Mateusão comemorou a marca na carreira, o gol marcado e também o bom momento na equipe.

“Hoje foi mais um dia especial. Podendo marcar mais um gol e ajudar a equipe a sair com uma vitória muito importante. Sabemos das dificuldades de jogar a Champions, do equilíbrio entre as equipes. Esse resultado nos dá a liderança do nosso grupo, com um ótimo aproveitamento. Fico contente também por alcançar essa marca de 50 partidas como profissional. E agradeço a todos que vêm fazendo parte dessa trajetória comigo. Desde o Flamengo, onde comecei e me deu o espaço entre os profissionais, até meu clube atual, que confiou no meu trabalho e me deu oportunidade de jogar fora do país. Agora é seguir trabalhando para retribuir tudo isso e continuar buscando os gols para ajudar a equipe a conquistar os objetivos”, afirmou.

O Shabab Al-Ahli volta a campo no próximo domingo (8), às 9h45 (de Brasília), contra o Khorfakkan, pela Liga dos Emirados Árabes.