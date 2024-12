Deyverson é multado pela Conmebol por ironias ao racismo e provocações ao River Plate

Atacante do Atlético, Deyverson foi multado em 25 mil dólares (cerca de R$ 150 mil na cotação atual) por provocações feitas durante as semifinais da Copa Libertadores.

No episódio em questão, o jogador, ao ser substituído, colocou protetores auriculares, ironizando supostos ataques racistas. Na saída de campo, tirou os protetores do calção e também fez um gesto com os braços em direção à torcida.