Bruno Henrique diz que Filipe Luís cobrou seriedade ao Flamengo

Atacante quebra jejum em vitória do Rubro-Negro por 3 a 0 sobre o Criciúma, nesta quarta (8), pela 37ª rodada do Brasileirão

“Temos um treinador que cobra muito da gente. Ele pediu seriedade. O Criciúma está nessa situação porque se meteram nela e a gente não tinha nada a ver com isso. Tínhamos um um plano de vencer o jogo aqui e conseguimos, jogando bem como estamos fazendo nos últimos jogos. O treinador nos incentiva todo dia no treino e no jogo. O mérito vai todo para ele”, destacou.

O Flamengo venceu o Criciúma sem grande dificuldade e ajudou o rival Fluminense . Apesar dos pedidos da torcida para “entregar” o jogo, o atacante Bruno Henrique, que marcou na vitória, destacou que Filipe Luís pediu seriedade ao time para a partida desta quarta-feira (8), no Heriberto Hulse, pela 37ª rodada do Brasileirão.

Bruno Henrique também projetou a despedida de Gabigol. O Flamengo, afinal, joga contra o Vitória no domingo, no Maracanã. O clube prepara uma festa para o camisa 99, que se destacou pelo rubro-negro.

“Esse é o momento dele [Gabigol] junto com a gente. Sempre nos apoiou, conseguimos fazer esse meio-campo de títulos para a Nação. Só desejo sorte a ele, para família dele. Onde ele estiver, sabe que eu vou sempre torcer por ele. Quando vier contra não tem essa de amizade não, mas fico feliz por ele. Acho que é o que ele queria. Domingo é vitória, especialmente para ele”, concluiu.

Com o resultado, o Flamengo, afinal, segue na terceira posição, com 69 pontos. Do outro lado, o Criciúma soma 38 pontos e pode ser rebaixado ainda nesta rodada, caso o Fluminense vença o Cuiabá, no Maracanã.