Botafogo faz sua parte e bate Inter no Sul, mas vitória do Palmeiras adia definição do título

Savarino anota gol do triunfo do Glorioso por 1 a 0 sobre o Colorado no Beira-Rio, mas campeão brasileiro só sera conhecido no próximo domingo / Crédito: Jogada 10

O Botafogo, mesmo atuando fora de casa, fez a sua parte ao vencer por 1 a 0 o Internacional na noite desta quarta-feira (4/12), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras, ao buscar a virada por 2 a 1 sobre o Cruzeiro no Mineirão, em jogo no mesmo horário, adiou a definição do campeão para o fim de semana, quando ocorrerá a última rodada. Savarino, no primeiro tempo, anotou o único gol do jogo no Beira-Rio e válido pela 37ª rodada. Assim, o Glorioso chega a 76 pontos e ainda pode ser alcançado pelo Verdão, que alcançou 73, faltando, ainda, uma rodada para o encerramento da competição. Mas os cariocas ficam a apenas um empate do tricampeonato brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Colorado, por outro lado, mantém uma campanha espetacular no segundo turno e firme na luta por uma das vagas na Libertadores do ano que vem. Desse modo, aparece com 65 pontos, em sexto na tabela de classificação.

Pela última rodada do Brasileirão, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), o Botafogo recebe o São Paulo diante de seus torcedores no Estádio Nilton Santos. Já o Internacional se despede diante do Fortaleza, na Arena Castelão. Savarino aproxima o Fogão do sonho Depois de alcançar o maior título de sua história no sábado, o Glorioso calou os ruídos de que o time poderia entrar em campo mais relaxado e, desde o minuto inicial, foi para cima do adversário em pleno Beira-Rio. Savarino, com um belo chute aos cinco minutos, em jogada ensaiada de escanteio, mostrou que os cariocas estavam prontos a buscar o título do Brasileirão já nesta quarta. Em vantagem, o Botafogo passou a marcar mais recuado e sofreu forte pressão do Internacional, embalado pelos seus torcedores. Contudo, as muitas ações ofensivas dos gaúchos, apesar de levarem perigo, não foram capazes de balançar a rede alvinegra. A melhor chance dos anfitriões foi do equatoriano Enner Valencia, que carimbou a trave de Gatito Fernández.