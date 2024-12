Athletico x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Furacão pode terminar com o fantasma do rebaixamento, enquanto o Massa Bruta precisa vencer para evitar o risco de queda nesta rodada

A partida será transmitida pela Cazé TV, no YouTube, e pela Rede Furacão, streaming oficial do Athletico.

No seu último jogo dentro de casa, o Furacão quer espantar qualquer fantasma do rebaixamento. Uma vitória para que o Athletico garanta a permanência na Série A e ainda siga firme em busca de uma vaga na Sul-Americana. Para o duelo, Lucho Gonzalez deve promover mudanças no meio de campo. Erick, que retornou de lesão contra o Fluminense, deve assumir a vaga de Gabriel, enquanto Zapelli pode entrar no lugar de Christian.

Como chega o Bragantino

O Massa Bruta chega à Curitiba com a corda no pescoço. Uma derrota na Ligga Arena, somada com uma vitória do Fluminense, pode decretar o rebaixamento da equipe paulista. Entretanto, se vencer, o Bragantino ganha sobrevida e ainda cola em um adversário direto. Para encarar o Furacão, Fernando Seabra deve começar com Lincoln na vaga de Vitinho e tem uma dúvida se começa com Matheus Fernandes ou Jadsom na volância.

ATHLETICO X BRAGANTINO

37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: quinta-feira, 05/12/2024, às 20h (de Brasília).

Local: Ligga Arena, Curitiba

Athletico: Mycael; Léo Godoy, Thiago Heleno, Lucas Belezi e Esquivel; Erick (Gabriel), Felipinho e Zapelli (Christian); Nikão, Cuello e Pablo. Técnico: Lucho Gonzalez.

Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom) e Lucas Evangelista; Jhon Jhon, Lincoln e Vinicinho; Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Fabrício Vilarinho da Silva (GO) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).