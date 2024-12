Souza confirma presença em igreja no mesmo horário do jogo do Vasco

O volante Souza surpreendeu e anunciou sua presença em um evento em uma igreja na noite de quarta-feira, às 19h30. Curiosamente, é o mesmo horário do jogo do Vasco diante do Atlético-MG (19h), em São Januário, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador é missionário e gravou um vídeo convidando o público da Igreja Belém Zona Norte para ir até o local. Até o momento, não há a informação de que o atleta pediu para ser liberado e nem se estará entre os relacionados.