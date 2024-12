SAF do Cruzeiro cresce quase 100% em um ano, revela estudo

O Cruzeiro valorizou sua marca ao garantir a permanência por mais uma temporada na Série A do Brasileirão. Segundo um estudo da Sports Value, especializada em Marketing Esportivo, a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube cresceu 92% em 2024.

O estudo aponta que, em 2023, a SAF do Cruzeiro foi avaliada em R$ 766 milhões. Agora, em 2024, esse valor alcançou R$ 1,47 bilhão, colocando o time na 11ª posição entre as organizações mais valiosas do futebol brasileiro.