Palmeiras encerra preparação para partida decisiva contra o Cruzeiro

Em meio à polêmica da presença de público ou não no Mineirão, o Palmeiras encerrou sua preparação para o duelo contra o Cruzeiro, que acontece na noite desta quarta-feira (03). Nesta terça (02), realizou seu último treino e já viajou para Belo Horizonte, onde chegou no início da noite.

Para manter viva a esperança do título do Brasileirão, o Palmeiras precisa vencer o duelo no Mineirão. Caso tropece, pode ver o Botafogo confirmar o título, se vencer o Internacional. Entretanto, se o Colorado conseguir a vitória e o Verdão também, a equipe alviverde reassume a liderança da tabela.