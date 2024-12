Na reta final de contrato com o Fluminense, Yony González estuda propostas

Campeão da Libertadores pelo Tricolor em 2023, Yony tem treinado na Colômbia e contratou um profissional para acompanhá-lo / Crédito: Jogada 10

De olho na temporada de 2025, o colombiano Yony González tem se dedicado intensamente em seu país natal para chegar bem preparado no próximo ano. Com foco no mercado brasileiro, o colombiano contratou um profissional para acompanhá-lo durante o período de férias e tem utilizado as redes sociais para mostrar seu empenho na preparação. “Depois que deixei o Paysandu, comecei a me preparar por conta própria. Sei da importância de chegar bem para a temporada de 2025. Sempre busco trabalhar ao máximo, ficar bem fisicamente, então tenho treinado com um personal diariamente e acredito que chegarei bem preparado para o próximo ano”, afirmou.

Após conquistar o título da Libertadores pelo Fluminense, Yony González defendeu o Atlético-GO até o início do segundo semestre. Em agosto, o atleta se transferiu para o Paysandu, na disputa da Série B. González falou sobre as expectativas para a próxima temporada e revelou que já surgiram propostas de alguns clubes. Ele ainda tem contrato com o Tricolor até dia 31.