Mbappé leva imbróglio com o PSG ao Comitê Disciplinar da Liga francesa

Assim, haverá uma audiência no próximo dia 11 de dezembro. Afinal, o jogador teve uma vitória na disputa pelos valores na comissão jurídica da liga francesa em duas instâncias. No entanto, o clube parisiense se recusou a pagar o valor solicitado, em setembro.

Desde que deixou o Paris Saint-Germain, Mbappé segue firme na cobrança pelo “não pagamento de bônus e salários”. De acordo com o jornal “L’Equipe”, o atacante comunicou ao comitê disciplinar da Liga de Futebol Profissional (LFP) a exigência do pagamento de 55 milhões de euros (cerca de R$ 330 milhões).

Vale destacar que o clube pode recorrer à Comissão Superior de Recurso da Federação Francesa de Futebol. Os 55 milhões de euros fazem parte dos últimos três meses de salários e ao bônus de assinatura do último contrato.

Na ocasião, o PSG alegou que Mbappé faltou com a sua palavra, depois de se comprometer verbalmente com o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, em agosto de 2023, a “perdoar” os 55 milhões de euros que teria a receber.

Contudo, os representantes e o jogador, do Real Madrid, exigem a quitação de todo o montante. Na pré-temporada de 2022/23, o clube o retirou da viagem à Ásia, porém um acordo aconteceu para que fosse reintegrado.