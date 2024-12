Léo Ortiz reforça foco do Flamengo em fechar ano com vitórias

Zagueiro projeta os jogos finais do time tubro-negro no Campeonato Brasileiro e na temporada de 2024

Autor de um dos gols do Flamengo no triunfo por 3 a 2 sobre o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, Léo Ortiz reforçou o foco do clube em fechar o ano com vitórias. O zagueiro projetou os jogos finais do time na competição de pontos corridos e na temporada de 2024. Confira o vídeo!