Grêmio x Uruguai? Entenda amistoso que acontecerá nesta semana

Time Sub-20 do Tricolor vai encerar a seleção local da Celeste em Rivera, na próxima quinta-feira (05) / Crédito: Jogada 10

O Grêmio terá um compromisso curioso na próxima quinta-feira (05). O Tricolor vai enfrentar o Uruguai, em Rivera, cidade no norte do país vizinho. Apesar de chamar a atenção, o confronto não envolve os principais jogadores das duas equipes. No caso do Grêmio, quem estará em campo será o time Sub-20, que se prepara para a disputa da Copinha, no mês que vem. Na última semana, o Tricolor foi vice-campeão gaúcho da categoria, ao perder na decisão para o São José, nos pênaltis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já no lado uruguaio, a Celeste atuará com jogadores do futebol local, exceto Nacional e Peñarol. O Boston River lidera o número de convocados, com cinco jogadores. O ex-volante Diego Perez, que disputou a Copa do Mundo de 2010, comanda a seleção.