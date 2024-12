Gatilhos por João Victor custarão caro ao Vasco; saiba

Contrato do zagueiro, maior contratação em termos financeiros da história do clube, tem cláusula de não rebaixamento; entenda a situação

Após tomar prejuízo na venda de Orellano ao FC Cincinatti , dos EUA, o Vasco ainda terá valores a arcar por um jogador que já consta no elenco. Afinal, o clube pagará 1 milhão de euros (R$ 6,39 milhões na cotação atual) ao Benfica por conta de um gatilho no contrato do zagueiro João Victor, contratado no início do ano.

LEIA MAIS : Souza confirma presença em igreja no mesmo horário de jogo do Vasco

Revelado pelo Corinthians, João Victor chegou proveniente do Benfica já como jogador mais caro da história do Vasco. À época contratado pelo diretor Alexandre Mattos (hoje, no Cruzeiro), o zagueiro custou 6 milhões de euros (R$ 32 milhões na ocasião). Com este primeiro aditivo já confirmado, o custo sobe para R$ 38,39 milhões. E, se o mesmo ocorrer em 2025, o preço subirá para R$ 44,78, levando em conta o euro a R$ 6,39 (cotação do dia 3 de dezembro de 2024).

Presidente do Vasco reclama de gatilhos

O presidente Pedrinho já foi a público reclamar da situação. Para ele, estes adicionais negativos contribuem para uma “mentalidade perdedora”, além de serem “caros”.

“Uma coisa que me chamou atenção foram gatilhos de cláusulas contratuais nos quais os clubes teriam bônus se o Vasco não caísse. Isso me irrita profundamente, porque já coloca uma mentalidade perdedora. Eu tenho um gatilho incompatível com o mercado se o Vasco não cair, estou falando de muita grana. Isso me aborrece profundamente. Desculpa, mas as pessoas que estavam no Vasco não entenderam o Vasco. São gatilhos extremamente caros”, afirmou em entrevista coletiva em junho.