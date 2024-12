Flamengo tem mais três desfalques contra o Criciúma

Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro estão fora da partida contra o Tigre, nesta quarta-feira (4), pela 37ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Flamengo tem mais desfalques para o duelo contra o Criciúma, pela 37ª rodada do Brasileirão. O clube informou, no início da tarde desta terça-feira (3), que os atletas Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro não vão viajar para Santa Catarina. Os jogadores apresentam dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente. LEIA MAIS: Entregar? Flamengo pode emplacar sua melhor sequência no Brasileirão 2024

O técnico Filipe Luís também não poderá contar com De la Cruz e Gerson, suspensos. Além deles, o atacante Gabigol também não estará na relação dos atletas. O camisa 99 está pendurado e corria risco de ficar fora de sua despedida contra o Vitória no Maracanã, pela última rodada da competição. Com isso, o treinador terá que fazer mais mudanças na equipe titular.