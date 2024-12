Fifa divulga regras para o sorteio dos grupos do Super Mundial

Clubes do mesmo país não poderão ficar na mesma chave, assim como equipes do mesmo continente, com exceção da Europa

Após divulgar os potes para o sorteio do Super Mundial de Clubes, a Fifa confirmou as regras para a construção dos grupos do torneio que acontece no ano que vem, nos Estados Unidos. O evento que define as chaves acontece na próxima quinta-feira (05).

A principal regra é que times do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo. Outro ponto é que, com exceção da Europa, nenhuma chave poderá ter mais de dois clubes do mesmo continente. Com isso, quatro dos oito grupos terão dois times europeus.