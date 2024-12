Ex-jogador da seleção da Inglaterra pode enfrentar filho em copa nacional

Jogador do Everton e com passagem pela seleção tem a chance de enfrentar o filho, 21 anos mais novo, no principal torneio mata-mata do país / Crédito: Jogada 10

O experiente lateral-esquerdo Ashley Young, com passagem pela seleção da Inglaterra, vai ter a chance de enfrentar o seu filho Tyler, de 18 anos. Isso porque a sua equipe, o Everton, vai encarar o Peterborough, da Terceira Divisão Inglesa, em janeiro. Os Toffees vão receber o modesto adversário em duelo pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, mas ainda sem uma definição de data. Ele soube da possibilidade de enfrentar o filho em sorteio que ocorreu, na última segunda-feira (02/12), cenário que cativou Ashley Young e até celebrou a oportunidade de encontrá-lo nos gramados.

WOW…sonhos podem se realizar #YoungVsYoung #MomentoArrepiante", relatou o ex-jogador da Inglaterra

Tyler Young é 21 anos mais novo que o pai e ainda está no início de sua carreira. Ele, aliás, fez a sua estreia como profissional pelo Peterborugh nesta temporada. Em outubro, ele jogou por 27 minutos em uma competição que teve como integrantes times da terceira (League One) e a quarta divisões (League Two). Experiência na Premier League e na seleção da Inglaterra Em contrapartida, Ashley Young iniciou a sua carreira nas categorias de base do Watford e teve sua primeira oportunidade na equipe principal em 2003. A propósito, ele conta com vasta bagagem na Premier League, já que defendeu o Manchester United na áurea época do treinador Alex Ferguson. Além disso, teve duas passagens pelo Aston Villa e atualmente é jogador do Everton.