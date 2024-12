Emprestado ao Cruzeiro, Barreal tem contrato renovado com clube da MLS

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A diretoria vê com bons olhos a presença do argentino na Raposa, mas as lesões preocupam para a próxima temporada. Portanto, a definição do futuro do jogador no clube só acontecerá após o fim do Campeonato Brasileiro. As informações são da Itatiaia.