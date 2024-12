De saída? Artur Jorge, do Botafogo, recebe propostas fora do país

Técnico está em alta no mercado, principalmente após campanha que fez no Alvinegro nesta temporada

Dessa forma, de acordo com o jornalista Diogo Dantas, do “O Globo”, o treinador pode deixar o comando do Glorioso na próxima janela de transferências. O técnico tem propostas do mundo árabe, do México e da Europa.

Artur Jorge é um dos principais nomes da campanha do Botafogo na temporada de 2024. O técnico chegou ao clube carioca no início de abril deste ano e e já chama atenção no mercado pelos oito meses de trabalho à frente do Alvinegro.

Vale ressaltar que o contrato entre Artur Jorge e o Botafogo é válido até o fim de 2025. Aliás, ainda segundo o jornalista, a ideia do Alvinegro é contar com o português por mais tempo, mas ainda não fez proposta de renovação. Atualmente, ele recebe cerca de 3 milhões de euros por ano.

Com Artur Jorge no comando, o Botafogo conquistou um título inédito: a Libertadores. Com a conquista, ainda conseguiu uma vaga no Mundial de Clubes deste ano e também do ano que vem. Além disso, ainda vai disputar a Recopa em fevereiro do ano que vem, contra o Racing.

Por fim, o Alvinegro ainda pode conquistar outro título nesta temporada. Líder do Campeonato Brasileiro, o clube carioca pode se consagrar campeão nesta quarta-feira (4). Para isso, precisa vencer o Internacional e torcer para um tropeço do Palmeiras, segundo colocado. Caso não aconteça, a definição fica para a última rodada da competição, no domingo (8), quando o Botafogo recebe o São Paulo no Nilton Santos.