Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro e Palmeiras medem forças nesta quarta-feira (4/12), às 21h30, no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. E os dois precisam muito da vitória. A Raposa busca os três pontos para tentar voltar ao G-8 e seguir brigando por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Já o Verdão tem que vencer para manter vivo o sonho do tricampeonato nacional. O Alviverde, além do triunfo em Belo Horizonte, precisa torcer para um tropeço do Botafogo para voltar à liderança.

A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere

Como chega o Cruzeiro

Com a derrota na final da Sul-Americana e os empates contra Grêmio e RB Bragantino, nas últimas rodadas, aumentaram a pressão na Toca da Raposa e no treinador Fernando Diniz. Assim, o treinador precisa demonstrar resultado rapidamente e também ajudar a equipe a se classificar para a Libertadores em 2025. Contudo, para o embate desta quarta, o técnico não terá Barreal, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, Juan Dinenno, Matheus Henrique e Kaio Jorge estão entregues ao departamento médico. Por fim, Lautaro Díaz deve ganhar uma oportunidade no time titular.

Como chega o Palmeiras

Já o Palmeiras ainda sonha com o título, mas viu o cenário se complicar, após perder o duelo direto contra o Botafogo, em pleno Allianz Parque. Além disso, o técnico Abel Ferreira também terá os seus desfalques. Aliás, todos eles no sistema defensivo. Afinal, Gustavo Gómez recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Murilo e Vitor Reis devem fazer dupla na zaga. Já Marcos Rocha foi expulso contra o Glorioso e também não estará na partida em Belo Horizonte. Ele deve ser substituído por Mayke ou Giay, com o primeiro largando em vantagem na disputa.

CRUZEIRO X PALMEIRAS

37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 4/12/2024, às 21h30 (de Brasília).

Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Mateus Vital; Matheus Pereira, Gabriel Veron e Lautaro Díaz. Técnico: Fernando Diniz.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Dudu (Felipe Anderson), Flaco López e Estêvão. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)