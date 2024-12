Bar frequentado por torcida do Botafogo em Buenos Aires faz postagem de cunho racista

Perfil do bar publica foto em que aparece um macaco segurando a bandeira do clube brasileiro, mas apaga postagem na sequência

O estabelecimento que foi point da torcida do Botafogo em Buenos Aires fez uma postagem de cunho racista em sua rede social. Nesta segunda-feira (03), ao “homenagear” os botafoguenses pela conquista da Libertadores, o bar postou uma foto de um homem com uma máscara de macaco e uma bandeira do clube. A postagem foi removida após reclamações.

O Kraken Bar fica na região de Puerto Madero e foi onde os botafoguenses, que já estavam na capital argentina, assistiram à vitória contra o Palmeiras, na última terça (26). Os torcedores também escolheram o estabelecimento para a festa do título. Estima-se que mais de mil alvinegros passaram pelo local em cada noite da última semana.