Técnico e jogadores do Cruzeiro reagem à determinação da CBF em jogo no Mineirão

Entidade máxima do futebol decidiu que o jogo contra o Palmeiras, pela 37ª rodada do Brasileirão, será de portões fechados / Crédito: Jogada 10

Técnico e jogadores do Cruzeiro reagiram consternados à determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em fechar os portões para último jogo da temporada 2024 no Mineirão. A decisão se baseia numa recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para que o duelo contra o Palmeiras, pela 37ª rodada do Brasileirão, tivesse torcida única. A entidade, contudo, entende que limitar a presença apenas de cruzeirenses fere o princípio da isonomia. Fernando Diniz cobrou reconsideração das autoridades ainda no estádio Nabi Abi Chedid, após o empate em 1 a 1 com o Bragantino, na noite do domingo passado (1). Na sequência, o meia-atacante Álvaro Barreal corroborou com o discurso do treinador e enfatizou a importância da torcida para o Cruzeiro.

O Cruzeiro precisa vencer seus compromissos para seguir sonhando com uma vaga na próxima edição de Libertadores da América, em 2025. Para lutar pelo G8, a Raposa terá a árdua missão de superar o Palmeiras, que ainda briga por título, no Mineirão – último jogo da Celeste no estádio na temporada. Por isso, o confronto ganhou status de 'decisão' para os dois lados.

Fernando Diniz O treinador do Cruzeiro enfatizou a importância da torcida na luta pelos objetivos da equipe e cobrou uma atitude das autoridades. O protesto de Diniz ocorreu momentos após o empate com o Bragantino. “Que não seja com portões fechados! Precisamos muito do apoio do nosso torcedor. Jogar no Mineirão sem a torcida não é a mesma coisa. A gente espera de fato que as autoridades competentes em relação a isso consigam ajustar todo necessário para que o jogo tenha a presença do nosso torcedor”, cobrou Diniz. Álvaro Barreal “Feio (ficar sem torcida). Uma linda partida para nós, para a torcida, para juntos conseguirmos uma vitória importante. Isso que estamos buscando. Vamos tentar conseguir essa vitória”, lamentou o meia.

Cruzeiro x Palmeiras Se por parte do mandante há protesto, do visitante não. O Palmeiras já deu sinal positivo para acatar a decisão da CBF de fechar os portões para o duelo da penúltima rodada do Brasileirão 2024. No entanto, o Alviverde também usou um tom de cobrança às autoridades diante da impossibilidade de garantir segurança caso as duas torcidas comparecessem ao Mineirão. “(…) O Palmeiras acatará a decisão da entidade, tomada em favor da isonomia após o Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) recomendar a realização da partida com torcida única do Cruzeiro, mas lamenta que as autoridades de segurança pública do referido estado não tenham apresentado um plano que pudesse garantir a presença de palmeirenses e cruzeirenses no estádio (…)”.