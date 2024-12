Roberto Assaf: Flamengo e o mais do mesmo – II

Após um irreal 3 a 0 no primeiro tempo, Fla cai assustadoramente e o 3 a 2 sobre o Inter cai do céu, graças aos erros dos gaúchos

É provável – apenas provável – que o Internacional tenha imaginado que o Flamengo não daria importância à partida. E quando percebeu o contrário já levara três peixes na rede. A vitória do Rubro-Negro teve dois méritos: o fato de ter entrado em campo efetivamente para ganhar, e de ter derrotado um time que ainda tinha possibilidades de chegar ao título, caso contrário os torcedores do Botafogo diriam que a entrega de pontos – que não ocorreu – era proposital.

Mais do mesmo. O Flamengo criou e desperdiçou várias oportunidades em praticamente meia hora de jogo, marcou três gols relâmpagos antes do intervalo, cansou inexplicavelmente em 10 minutos após o retorno, e passou a provocar o suspense, mantido até o fim, quando o Internacional, até por erros de seus jogadores, não chegou ao empate. O placar de 3 a 2, na prática, foi um negócio da china para o vencedor.

O jogo

O Flamengo construiu um placar irreal – levando-se em conta o momento do Internacional – no primeiro tempo: 3 a 0. Um gol de Léo Ortiz, após cobrança de escanteio, e dois de Michael, em jogadas que envolveram completamente a defesa adversária. O time gaúcho lembrava os pequenos do Rio no Estadual.

Mas quem conhece Flamengo sabe o que está por vir. O ritmo caiu assustadoramente no segundo tempo, o Internacional marcou duas vezes em 20 minutos, com Wesley e Enner Valencia, continuou promovendo mudanças, ameaçando empatar, enquanto a equipe carioca, já exausta, tentava retomar o fôlego, mas o resultado, dadas as circunstâncias, seguia indefinido. O Flamengo sonhando com um contra-ataque fatal e o Internacional perdendo chances claras na pequena área. E ficou assim. Ambos morreram abraçadinhos na tarde de verão carioca.

Equívocos do Flamengo

O Flamengo de Tite entregou pontos sem cabimento – derrota com juvenis para o Grêmio no Sul e empate com o Cuiabá no Maracanã – e o Internacional foi muito prejudicado com a tragédia no Rio Grande, caso contrário estariam ambos brigando pelo Brasileiro.