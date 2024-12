Partida em Guiné termina com briga generalizada e 56 mortos

Uma partida de futebol em Guiné terminou com uma briga generalizada e 56 pessoas mortas. O caso aconteceu no estádio na cidade de Nzerekore durante a final do campeonato local. A tragédia aconteceu nos minutos finais da partida entre as equipes N’N’Zérékoré e Labé. A confusão começou dentro do estádio e rapidamente se espalhou para fora.